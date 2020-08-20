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Eyüp'te iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Eyüp’te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Eyüp'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken polis kaçan silahlı grubu yakalamak için çalışma başlattı.


Olay, gece saat 04:30 sıralarında Eyüp Silahtarağa Parkı'nda yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflardan ismi belirsiz bir şahıs üzerinde bulunan silahı ateşleyerek Görkem C'yi bacağından yaraladı. Yaralı şahsın arkadaşları polise haber verirken silahlı grup olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans yaralıyı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırırken polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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