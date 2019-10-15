Eyüp'te Kış Spor Okulları başlıyor

Eyüpsultan Belediyesinin, çocukların ve gençlerin spor yapmalarına imkan sağlamak için her yıl periyodik olarak düzenlediği Kış Spor Okulları'nda eğitimler başlıyor.

Kış Spor Okulları'nda verilen eğitimlerle genç sporcuların fiziksel gelişimlerine katkı sağlanırken, bir yandan da onların sosyalleşmelerine ve öz güven kazanmalarına imkan sunuluyor. İlçede yaşayan çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, onları spora yönlendiren ve enerjilerini doğru şekilde kullanmalarına imkan veren Kış Spor Okulları'nda eğitimler 19 Ekim'de başlayacak ve 12 Nisan 2020 tarihinde son bulacak.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “İlçemizde genç nüfus çok fazla. Onlar bizim geleceğimiz. Onları sporla buluşturarak kötü alışkanlıklardan uzak kalması ve geleceğe umutla bakabilmesi için elimizden gelen her şeyi sonuna kadar yapacağız" dedi.

Haftanın 7 günü kayıt

4-15 yaş arası çocukların ve gençlerin ücretsiz bir şekilde spor yapabildikleri okullarda futbol, basketbol, voleybol, tenis, karate, satranç, okçuluk, atletizm ve jimnastik başta olmak üzere 5 bölgede, 9 farklı branşta eğitimler verilecek. Alibeyköy Spor Kompleksi'nde futbol, basketbol, voleybol, satranç, tenis, karate eğitimleri verilirken Göktürk, Akşemsettin ve Rami'de karate, Eyüp Stadı'nda ise atletizm çalışmaları yapılacak. Kayıtların devam ettiği Kış Spor Okulları'nda eğitimler cumartesi ve pazar günleri 09.00 - 17.00 saatleri arasında verilecek. Kış Spor Okulları'na, vatandaşlar Alibeyköy Spor Kompleksi'nde haftanın yedi günü 09.00 - 17.00 saatleri arasında kayıt yaptırabiliyorlar.