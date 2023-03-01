Ezginin Günlüğü İstanbul, Bursa, Erzurum ve Ankara'da

Ezginin Günlüğü, 4-29 Mart tarihleri arasında İstanbul, Bursa, Erzurum ve Ankara'da konser verecek. Konserlerin biletleri ise online etkinlik biletleme şirketi Biletinial'da satışa sunuldu.

Konser serisi 4 Mart Cumartesi günü İstanbul Kozyatağı Kültür Merkezi'nde başlayacak. Ardından 6 Mart Pazartesi günü Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB), 17 Mart Cuma günü Erzurum Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve 29 Mart Çarşamba günü ise Ankara MEB Şura Salonu'nda gerçekleştirilecek konser ile tamamlanacak. Grubun mart ayı programında yer alan konserlerinin biletleri tüm etkinliklere tek platformdan ulaşılabilmesini sağlayan Biletinial'dan satışa sunuldu.