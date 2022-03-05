F1 takımı Haas, Rus pilotla yollarını ayırdı

Formula 1 takımlarından Haas, Rus pilotu Nikita Mazepin'le yollarını ayırdığını açıkladı.

Formula 1 takımlarından Haas, sosyal medya hesabından Rusya merkezli Uralkali ile sponsorluk anlaşmasının sonlandırıldığını ve takımın Rus pilotu Nikita Mazepin'in de sözleşmesinin feshedildiğini belirtti. Formula 1 topluluğunun tamamı gibi, Ukrayna'nın işgali karşısında üzüntü içerisinde olduklarının dile getirildiği açıklamada, “Savaşın hızlı ve barışçıl bir şekilde sona ermesini umuyoruz” denildi.

Formula 1'de 2022 sezonun başlamasına kısa bir süre kala Haas'ın, Nikita Mazepin'le yollarını ayırmasının ardından yeni pilotunu önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.