İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

FA Cup'ın sahibi Liverpool

İngiltere FA Cup Final maçında Liverpool, Chelsea’yi penaltılarda 6-5 mağlup ederek FA Cup’ı müzesine götürdü.

İngiltere FA Cup Final maçında Liverpool, Chelsea'yi penaltılarda 6-5 mağlup ederek FA Cup'ı müzesine götürdü. Liverpool, bu sezon ikinci kupasını kaldırmış oldu.


İngiltere FA Cup Final müsabakasında Chelsea ile Liverpool Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı. Penaltılara giden karşılaşmayı Liverpool 6-5 kazanarak FA Cup'ı müzesine götürdü.


Ayrıca Liverpool, bu sezonki ikinci kupa zaferine imza atmış oldu. İngiltere Lig Kupası'nın alan Kırmızılar, bu kez de İngiltere FA Cup'ı da müzesine götürerek sezon tamamlanmadan ikinci kupasını kazandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.