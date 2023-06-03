FA Cup'ın sahibi Manchester City

FA Cup finalinde Manchester City derbide Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

FA Cup finalinde Manchester City ile Manchester United, Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan City, 13. saniyede İlkay Gündoğan'ın golü ile 1-0 öne geçti. United, 33. dakikada Bruno Fernandes'in penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda yine sahneye çıkan İlkay Gündoğan, 51. dakikada kaydettiği golle takımını yine öne geçirdi. Müsabakanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Manchester City sahadan 2-1 galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu. City bu sonuçla FA Cup'ı 7. kez müzesine götürmeyi başardı.

Pep Guardiola'nın öğrencileri, Premier Lig'in ardından FA Cup'ı da kazanarak tarihe geçti.

İlkay Gündoğan ayrıca 13. saniyede attığı golle FA Cup tarihinin de en erken golünü kaydetti.