Fabrika çalışanlarına uzaktan kontrol

Vodafone Business'ın Red Kontrol çözümüyle iş süreçlerini uzaktan yönetmeye başlayan M-Art Design, üretime devam eden fabrikasında sağlık ve güvenlik kurallarını da yakından takip ediyor. Şirket, Red Kontrol ile anlık konumlarını belirlediği fabrika çalışanlarının sosyal mesafe kuralına uymasını ve korunmasını sağlıyor

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, koronavirüs salgını sürecinde değişen iş yapış şekillerine uygun çözümlerle işletmelerin iş süreçlerini uzaktan takip etmesine imkan sunuyor. Yapılan açıklamaya göre Vodafone Business'ın Red Kontrol çözümünü tercih eden M-Art Design, üretim hariç tüm süreçlerini uzaktan takip edilebilir hale getirdi.

Şirket, çalışanlarının sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla tüm tasarım toplantıları ile iç iletişimi dijital ortama taşıdı. "Verimli İş Takibi Yönetimi" ile de üretime devam eden fabrikasında anlık konumlarını takip ettiği çalışanlarının Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği sosyal mesafe kuralına uymasını ve korunmasını sağlıyor.

Şahin: “Red Kontrol çözümümüz çalışanların sosyal mesafeyi korumasını sağlıyor”

Tüm dünyada hayatı ve iş yapış şekillerini değiştiren korona virüs salgınının ülkemizde en az hasarla atlatılacağına inandıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, işletmelere uzaktan çalışma ile ilgili ürünleriyle destek olduklarını vurguladı. Meltem Bakiler Şahin, şöyle devam etti:

“Her zaman olduğu gibi bu süreçte de işletmelerimizin yanında olmaya, ihtiyaçlarına uygun terzi usulü çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. Koronavirüs salgını öncesinde ihtiyaçlar rekabet tarafında bir adım öne çıkmak şeklinde konumlanırken bugün uzaktan erişim ve yönetişim ile iş sürekliliği ihtiyacı öncelikli hale geldi. Red Kontrol çözümümüzü de sürece adapte ettik. Minimum personelle de olsa üretime devam etmesi gereken tesislerde çalışanların sosyal mesafeyi korumasını sağlıyor, diğer yandan işletmelerin verimlilik ve maliyetlerini uzaktan kontrol altında tutabilmelerine imkan tanıyoruz. Red Kontrol ürünleri, işletmelerin ihtiyaçlarını anlayıp, o ihtiyaçlara özel olarak tasarlanıyor ve tüm hizmetler Vodafone uzmanlığı ile veriliyor. Bu çözümler sayesinde yöneticiler, işletmelerine 7/24 uzaktan müdahale edebilme şansı da elde ediyor. Bu çözümümüzle, çalışan verimliliğinde yüzde 20'ye kadar artış, iş güvenliği maliyetlerinde yüzde 20'ye kadar azalma, operasyonel verimlilikte yüzde 10'a kadar artış ve enerji yönetimi alanındaki kestirimci bakımda yüzde 40'a kadar maliyet avantajı oluşturabiliyoruz.”