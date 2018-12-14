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Fabrika işçisi lojmanda ölü bulundu

Silivri’de 38 yaşındaki bir kişi çalıştığı fabrikanın lojmanında ölü bulundu.

Silivri'de 38 yaşındaki bir kişi çalıştığı fabrikanın lojmanında ölü bulundu.



Olay, Silivri'nin Gazitepe Mahallesi çıkışında bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçi olarak çalıştığı fabrikanın lojmanında ikamet eden 38 yaşındaki İsa Ş., lojmanda ölü olarak bulundu. Lojmanda yalnız yaşadığı öğrenilen İsa Ş.'nin cansız bedeni ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Lojmanda inceleme yapan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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