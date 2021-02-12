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Factory Automation Tour'da otomasyon ve dijitalleşmenin geleceği ele alındı

Dijital ve interaktif bir ortamda düzenlenen Siemens Factory Automation Tour sona erdi.

9-11 Şubat tarihlerinde 3 gün süreyle sektör temsilcilerini buluşturan etkinlikte, endüstriyel otomasyon ve dijitalleşme süreçlerinin geleceği uzman isimlerin sunumlarıyla ele alındı.



Siemens Türkiye'nin 'Otomasyonun Geleceğine Yolculuk' mottosu ile Türkiye'de ilk kez dijital ve interaktif bir ortamda düzenlediği belirtilen Factory Automation Tour, alanında uzman isimler ve katılımcıları buluşturdu. Üç gün süren dijital etkinlikte katılımcılar, endüstriyel otomasyon ve dijitalleşme süreçlerindeki son yenilikler ve gelecek öngörüleri hakkında uzman isimlerden bilgiler aldı.



Etkinlikte toplam 11 canlı sunum yapıldı. Katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören FA Tour, sanal fuar alanına da ev sahipliği yaptı. Katılımcılar fuar alanında Siemens'in farklı sektörlere yönelik ürettiği, dijitalleşmeye öncülük eden geniş ürün, servis ve hizmet gamını inceleme imkanı buldu.



Endüstriyel alanlara yönelik yeni nesil çözümler ve uygulamaların paylaşıldığı; fabrika otomasyonu, dijitalizasyon, endüstriyel haberleşme ile güç kaynakları ve enerji yönetimindeki yenilikler ve inovatif yazılımlardaki gelişmelerin masaya yatırıldığı FA Tour'a katılma imkanı bulamayanlar, etkinlik kapsamındaki canlı yayın kayıtlarını 26 Şubat tarihine kadar etkinlik platformu üzerinden izleyebilecek.

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