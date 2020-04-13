İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını paylaşarak, “Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın Cumhurbaşkanım” dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak, “Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın Cumhurbaşkanım” dedi.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan gece saat 12.48'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, “Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın Cumhurbaşkanım” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.