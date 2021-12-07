Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasına ilişkin dava mütalaa için ertelendi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin izinsiz fotoğrafını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın 5 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava mütalaa için ertelendi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin 21 Nisan 2020 tarihinde izinsiz fotoğrafını çektiği gerekçesiyle “Özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 5 yıla kadar hapsi istenen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Suat Özçağdaş ve taraf avukatları katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da salonda hazır bulundu.

Sanık avukatının bilirkişi raporu talebine ret

Duruşmada söz alan sanık Suat Özçağdaş'ın avukatı, “Müvekkilin oraya gitme saiki özel hayatın gizliliğini ihlal etmek değil bir kamu arazisinde imar mevzuatına aykırı bir şekilde yapılaşma yapılıp yapılmadığını tespit etmektir. Söz konusu yapının izinsiz inşa edilen yapı niteliğinde olup olmadığının tespitini istemiştik. Ancak bilirkişi raporunda bu tespitlerin hiçbirinin yapılmadığı gibi sadece dosyanın bir özeti çıkarılmıştır. Bu sebeple dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesini talep ederiz” dedi. Mahkeme bu talebi, katılan hakkında imar mevzuatına aykırılıktan açılmış yargılamaya konu isnat veya iddia olunan bir eylemin ve sanık sıfatının bulunmadığı gerekçesiyle reddetti.

“Sanık özel hayatın gizliliğini ihlal etmiştir”

Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, “Fotoğrafın çekildiği alan tapuya göre müvekkile ait, evinin bahçesi niteliğindedir ve fotoğraflanmıştır. Bu müvekkilin temel hak ve özgürlüğü olan konut dokunulmazlığı ve özel hayatın gizliliğini ihlaldir. Bu davanın konusu özel hayatın gizliliğini ihlal suçudur. İmar mevzuatına aykırılık bu davanın konusu değildir. Sanık özel hayatın gizliliğini ihlal etmiştir. Ayrıca orada bir anne ve çocukları ile oturuyorken bu fiil icra edilmiştir. Bu fillin ne ahlaki ne de insani savunucu bir tarafı yoktur. Bunun ayrıca özel hayatın gizliliğinin önüne geçen siyasi hak niteliği de yoktur” diyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Dosya mütalaa için savcıya gönderildi

Esas hakkındaki mütalaası sorulan Cumhuriyet Savcısı, mütalaayı hazırladığını ancak UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi ) sisteminin hata verdiğini belirterek, dosyanın kapsamlı olması sebebiyle yeniden süre verilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Cumhuriyet Savcısına esas hakkındaki mütalaasını sunması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020 tarihinde öğle saatlerinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evininin fotoğrafını cep telefonu ile çektiği anlatıldı. İddianamede, Özçağdaş'ın kayda aldığı görüntüyü partisinin il başkanı Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği belirtildi. Suat Özçağdaş'ın “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi. Öte yandan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından toplamda 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava sürüyor.