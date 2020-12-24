Faiz kararı sonrası dövizde sert düşüş

Merkez Bankası’nın faizi 200 baz puan artırmasıyla dolar ve euro kurlarında sert düşüş yaşandı.
Merkez Bankası'nın faizi 200 baz puan artırmasıyla dolar ve euro kurlarında sert düşüş yaşandı. Dolar 7,56, euro 9,24 seviyelerini gördü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son faiz kararını açıkladı. Kurul, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'ye yükselti. Merkez'in faiz kararının ardından döviz kurlarında yüzde 1'e yakın düşüş gözlendi. Güne 7,64'ten başlayan dolar kuru, karar sonrasında 7,56 seviyelerine kadar düştü. Euro ise 9,33 liradan 9,24 seviyelerine geriledi.