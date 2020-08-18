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Falcao, ailesiyle Aslan Park'ı gezdi

Galatasaray’ın Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, ailesiyle birlikte Tuzla Viaport Marina’da bulunan Aslan Park’ı gezdi.

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, ailesiyle birlikte Tuzla Viaport Marina'da bulunan Aslan Park'ı gezdi.


Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, eşi Lorelei Taron ve 3 çocuğu ile birlikte dün Tuzla Viaport Marina'da bulunan Aslan Park'ı ziyaret etti. Falcao ve ailesi, farklı türdeki büyük kedileri izlerken, onlarla ilgili de sorular sorarak bilgi aldı. Kaplanların bulunduğu alanda hatıra fotoğraf çektiren Falcao ve ailesi daha sonra yavru kaplanları sevdi.

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