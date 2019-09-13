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Falcao ilk maçında golle tanıştı

Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, ilk resmi maçında Kasımpaşa ağlarını havalandırmayı başardı.

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, ilk resmi maçında Kasımpaşa ağlarını havalandırmayı başardı. Falcao, 11'de başladığı karşılaşmanın 90. dakikasında yerini Ryan Donk'a bıraktı.


Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük uğraşlar verdiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, sarı-kırmızılı forma ile ilk maçında golle tanıştı. Kasımpaşa ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabakada ağları havalandıran Falcao, gösterdiği performansla beklentileri ilk müsabakadan karşıladı. Yıldız futbolcu golünü de 38. dakikada buldu.


Sarı-kırmızılı taraftarlar maç önünde ve sonrasında Kolombiyalı golcüye tezahüratlarla büyük ilgi gösterdi.


Mücadeleye 11'de başlayan Falcao, 90. dakikada yerini Hollandalı futbolcu Ryan Donk'a bıraktı.

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