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Falcao ligdeki 9. golünü attı

Sivasspor maçında 1 gol, 1 asist ile oynayan Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Süper Lig’deki gol sayısını 9’a çıkardı.

Sivasspor maçında 1 gol, 1 asist ile oynayan Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Süper Lig'deki gol sayısını 9'a çıkardı.


Ligde son maçlarda gol yollarında etkili olan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, Sivasspor'u da boş geçmedi. Falcao müsabakayı 1 gol, 1 asistle tamamladı. 34 yaşındaki futbolcu ligde son oynadığı 3 karşılaşmada 4 gol kaydederken, toplamda da 9 gole ulaştı. Kolombiyalı futbolcu, sarı-kırmızılıların ligdeki en golcü futbolcusu olarak yer alıyor. Falcao'nun Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

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