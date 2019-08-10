İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Falcao transferinden ilk sinyal geldi!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurahim Albayrak, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao’nun transfer görüşmeleri için gittiği Fransa’da, yıldız oyuncuyla birlikte poz verdi, taraftarlar sosyal medyayı yıktı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurahim Albayrak, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun transfer görüşmeleri için gittiği Fransa'da, yıldız oyuncuyla birlikte poz verdi, taraftarlar sosyal medyayı yıktı.


Galatasaray'da transferin gözdesi Radamel Falcao konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, menajer Ahmet Bulut ile birlikte dün Monako'ya gitmişti. Burada Falcao'nun kulübü Monaco ile görüşmeleri sürdüren Albayrak, artık transfer için son aşamalara geldi.


Monako'da Falcao ile bir araya gelen Abdurrahim Albayrak'ın, golcü yıldızla beraber çekildiği fotoğraf sarı-kırmızılı taraftarları sevindirdi. İkilinin aynı karede yer aldığı fotoğraf, çok kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.


Kolombiyalı golcü ile daha önce anlaşan Galatasaray, hafta başında yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.