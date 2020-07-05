İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Falcao'dan takım arkadaşlarına destek

Sakatlığından dolayı kadroda yer almayan Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Trabzonspor maçında takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Sakatlığından dolayı kadroda yer almayan Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Trabzonspor maçında takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.


Süper Lig'in 30. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao sakatlığından dolayı kadroda yer almadı. Falcao, bu önemli müsabakada takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. 34 yaşındaki futbolcu karşılaşmayı Türk Telekom Stadyumu'ndan takip etti. Yıldız futbolcu yedek kulübesinin arkasındaki yerden müsabakayı izledi.


Falcao, Süper Lig'de 16, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda da 3'er olmak üzere toplam 22 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 11 kez havalandırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.