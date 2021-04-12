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Falcao'nun ameliyatından sonra ilk fotoğraf geldi

Dün Galatasaray idmanında kafasına aldığı darbe sonucu ameliyat edilen Falcao’nun son durumu hakkında Kolombiyalı golcünün eşi bir fotoğraf paylaştı ve "Asla pes etme" notunu yazdı.

Dün Galatasaray idmanında kafasına aldığı darbe sonucu ameliyat edilen Falcao'nun son durumu hakkında Kolombiyalı golcünün eşi bir fotoğraf paylaştı ve "Asla pes etme" notunu yazdı.


Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan ve yüz kemiklerinde kırıklar tespit edilen Radamel Falcao, operasyon geçirdi. Hastanede müşahede altında tutulan yıldız futbolcunun eşi Lorelei Taron, ameliyat sonrası bir fotoğraf paylaşarak, "Allah iyidir ve vefalıdır. Asla pes etme..." notunu yazdı.


35 yaşındaki yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde hastaneden taburcu olması bekleniyor.

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