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Fanta'dan müzik tutkunlarına iki büyük sürpriz

Fanta, tüketicilerine müzikle dolu bir yaz vadediyor.

Fanta_tr Instagram hesabındaki sorulara yanıt veren tüketiciler yaz aylarında hit olacak şarkıya ünlü sanatçı Hadise ve Youtuber Orkun Işıtmak birlikte karar veriyor. Ayrıca Fanta ‘Portakal' ve ‘Limon-ta' lezzetleri 1 GB internet kazandırıyor.


Fanta, bu yazın hit parçasına tüm tüketicilerini ortak ediyor. Fanta'nın marka yüzü, ünlü sanatçı Hadise ve Youtuber Orkun Işıtmak yaz aylarına eğlence getirecek hit şarkıya tüketicilerle birlikte karar veriyor. Fanta_tr Instagram adresinde Hadise ile Orkun Işıtmak tarafından sorulan sorulara yanıt veren Fanta tutkunları şarkıya birlikte imza atıyor.


Parçanın sözlerinde, enstrümanlarında, melodisinde, Hadise'nin şarkıyı söylerken giyeceği giyside; kısacası şarkının her unsurunda müzik tutkunu Fanta tüketicilerinin tercihleri belirleyici olacak. Yanıtlar, Instagram'ın hikayeler bölümünde “Anket (poll)” özelliği kullanılarak veriliyor.



Açma halkalarında 1 GB internet


Fanta ayrıca her an yer yerde doyasıya müzik dinleyebilmeleri için tüketicilerine internet hediye ediyor. Promosyonlu Fanta Portakal 330 ml ve Fanta Limon-ta 200 ml kutularının açma halkalarında 1 GB internet, Fanta tutkunlarını bekliyor.

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