Fantezi müziğin dev ismi Cengiz Kurtoğlu Ataşehir'de hayranlarıyla buluşacak.

Ataşehir'deki Watergarden İstanbul'da konser maratonu fantezi müziğin en güçlü isimlerinden Cengiz Kurtoğlu ile devam ediyor. Her hafta yoğun katılımla gerçekleşen konser maratonunda Havuz Sahne'nin bu haftaki konuğu Cengiz Kurtoğlu olacak. Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını havuz içerisine kurulan sahnede seslendirecek olan Cengiz Kurtoğlu'na su, ateş ve lazer gösterileri eşlik edecek. Cumartesi günü 20.00'de başlayacak konser tüm ziyaretçilere ücretsiz olacak.