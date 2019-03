Farkındalık gününde anlamlı buluşma

Maltepe Belediyesi, Down Sendromu Farkındalık Günü'nde düzenlediği etkinlikte down sendromlulara ve ailelerine unutulmaz bir gün yaşattı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Sizlerle kol kola Maltepe'de büyük bir aile olduk” dedi.

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde, Maltepe Belediyesi Bahadır Erdoğdu Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmaya, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yanı sıra CHP Maltepe İlçe Başkanı Savaş Yücel, down sendromlu ve engelli vatandaşlar ile aileleri katıldı. Bahadır Erdoğdu Rehabilitasyon Merkezi öğrencisi Eren Kocaman'ın farkındalık üzerine yaptığı konuşma büyük alkış alırken, down sendromlu çocukların palyaço dansı ise izleyenleri eğlendirdi. Engelli öğrencilerin kovboy dansından sirtakiye, Japon, Hint ve İspanyol dansları izleyenlerden büyük beğeni topladı. Maltepe Belediyesi Sokağın Ritmi grubunun sahne aldığı etkinlikte,Tuğçe Haşimoğlu da sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir gün yaşattı.

“Kocaman bir aile olduk”

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Sevgi ve empati ile hayattaki tüm engellerin kaldırılmasının mümkün. Farkındayız. Sevgi, dayanışma ve empati ile beraber başarabilir. 5 yıl boyunca engelsiz bir yaşam için çalıştık. Burada, Bahadır Erdoğdu Rehabilitasyon Merkezimizi halkımızla buluşturduk. Tüm imkanlarımızı sizlerin hizmetine sunduk. Geride kalan 5 yılda burada sizlerle, kol kola Maltepe'de büyük bir aile olduk. Eksiklerimiz olabilir, yanlışlarımız olabilir, gözümüzden kaçan durumlar olabilir ancak biz böyle birlik oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir problem yok” diye konuştu.