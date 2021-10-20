Farklı milletlerden öğrenciler bir araya geldi

Atölye faaliyetlerine katılan öğrenciler, hem kültürel etkileşim sağladı hem de dil, din fark etmeksizin bir arada çalışmanın ve yaşamanın mümkün olduğuna vurgu yaptı. Öğrenciler, yogadan, İtalyan mutfağına, Türk müziğinden dünya müziğine, çeşitli aktivitelere katılma şansı yakaladı.

“İlkine imza atıldı”

2018 yılından bu yana Erasmus+ programının tanınırlığını ve projelerin görünürlüğünü artırmak, potansiyel yararlanıcıları teşvik etmek için Erasmus Günleri düzenleniyor. Bu yıl Erasmus Günleri'nin ilkine imza atan İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde farklı milletlerden birçok öğrenci de etkinliklerde bir araya geldi.

“Gençlik vurgusu öne çıkarıldı”

Erasmus Günleri etkinliği hakkında konuşan İGÜ Erasmus Koordinatörü Alisa Usubova, “İlk iki gün gerçekleştirilen faaliyetlerde Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde Yeşil Erasmus vurgusuyla, öğrenciler ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi. Diğer etkinliklerde ise gençlik vurgusu öne çıkarılarak, hem farklı kültürlere ait aktivitelerin bir arada gerçekleştirilmesi, hem de Erasmus programının yaygınlaştırılmasının sağlanması amaçlandı. Yogadan, İtalyan mutfağına, Türk müziğinden dünya müziğine çeşitli aktiviteler öğrencilere sunuldu” ifadelerini kullandı.