Farklı tarzlardaki sanatçıların eserleri İKÜSAG'da sanatseverle buluştu

İşledikleri konulara yaklaşımları ve malzemeleri farklı kullanış tarzlarıyla öne çıkan Art ON İstanbul'un beş sanatçısı, eserlerini “Crossroads 6-Art ON İstanbul” sergisi ile İKÜSAG'da sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG) 2018-2019 sanat sezonunun altıncı sergisinde, Art ON İstanbul tarafından temsil edilen Ahmet Çerkez, Evren Sungur, Oddviz, Olcay Kuş ve Olgu Ülkenciler'in eserlerinden oluşan seçkiye ev sahipliği yapıyor. Beş sanatçının eserlerinden oluşan “Crossroads 6 - Art ON İstanbul” adlı karma sergi, dün İKÜ Ataköy yerleşkesinde gerçekleştirilen açılış kokteyli ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu. İKÜ Rektör'ü Prof. Dr. Erhan Güzel ve İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Üstünipek'in açılış konulmalarını gerçekleştirdiği sergiye, İKÜ Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı İnş. Yük. Müh. Fahamettin Akıngüç de katıldı.

Farklı yaklaşım biçimleriyle oluşturulan özgün eserler

Sergi, konsantre oldukları konular ve malzemeye farklı yaklaşım biçimleriyle özgün çizgilerini ortaya koyan beş ayrı sanatçının eserlerini, üretim biçimlerinin ayırt edici şekilde gözlemlendiği bir yerleştirme ile bir araya getiriyor. Kolaj, fotogrametri, stencil baskı, fotoğraf transferi ve yağlı boya gibi farklı tekniklerde üretilen işler, sanatçıların fikirlerini dönüştürmek için kullandıkları yöntem çeşitliliğini gözlemleme olanağı sunuyor.

“Ev sahibi olmaktan dolayı onurluyuz”

Serginin açılış konuşmasında “Crossroads 6 - Art ON İstanbul” sergisine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, “Sanat galerimizin altıncı yılı. Galerimiz altı yılda önemli çalışmalara ev sahipliği yaptı. Crossroads 6 - Art ON İstanbul sergisi ile de farklı tarzlarda sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturuyoruz. Değerli sanatçıları misafir etmek ve eserlerine ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyuyoruz. Kurum olarak kuruluşumuzdan itibaren sanat ve sanatçıya vermiş olduğumuz değeri her zamana için devam ettireceğiz” dedi.

“Sanatı her yönüyle sanatseverlerle paylaşmak istiyoruz”

“Her sanat sezonunda galerimizde en az 6-7 sergimiz oluyor. Bu sergimizin diğerlerinden ayrı tarafı karma sergi olmasıdır” diyen İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Üstünipek, “Sergiyi Art ON İstanbul ile ortaklaşa yürütüyoruz. Burada eserleri bulunan sanatçılar galerimizin profesyonel sanatçılarıdır. Galeri, bizim için bu sanatçıların eserlerinden bir seçki hazırladı. Biz de öğrencilerimiz, hocalarımız ve dışarıdan gelen ve gelecek olan misafirlerimiz ile sergiyi paylaşıyoruz. Eserlerin her biri farklı teknikler kullanılarak hazırlanmıştır. Zaten galerimizin misyonu her tarzdan eserleri sunmaktır. Dönem içerisinde sanatı her yönüyle sanatseverlerle paylaşmak istiyoruz” diye konuştu.

Gündelik malzemeler sanat eserlerinde kullanıldı

Eserlerde kullanılan teknikler hakkında bilgi veren Art ON İstanbul Sanatçı Temsilcisi Selin Akın ise, “Art ON İstanbul sanatçılarından Ahmet Çerkez, ham tuval bezine aktardığı pas lekeleri, fotoğraflar ve sade ifade biçiminin yanı sıra kısıtlı renk paleti ve asgari müdahale ile eserlerini oluşturuyor. İzleyicilerin eserlerdeki kopuk hikayeleri kendi bilinç dışı ile birleştirmeye devam ettiği eserlerinde Evren Sungur ise kompozisyonlarını oluşturduğu beden parçaları, deforme portreler ve birbiriyle bağlantılı imgeler aracılığıyla toplumun varoluşsal sorununu gün yüzüne çıkarmayı amaçlıyor. Çağrı Taşkın, Erdal İnci ve Serkan Kaptan'dan oluşan Oddviz sanatçı inisiyatifi, fotogrametri tekniği ile çektikleri fotoğrafları, sanal yerleştirmelere dönüştürdükleri “Envanter” serisinden “Manhattan” ve “Krezberg 2” isimli eserleriyle sergide yer alıyorlar. Kendi metaforları ile metropol yaşamındaki değişim ve hareketliliğe odaklanan Olcay Kuş da, resimlerinde sokağın ritmini üst üste katmanlar halinde kurguluyor ve stencil baskı, sprey boya, gazete ve tipografi ile günlük malzemeleri kullanıyor. Seri halinde oluşturduğu işlerine düşünsel bir zemin seçen Olgu Ülkenciler ise geometrik elemanlar, motifler ve tipografi gibi grafik unsurlarla oluşturduğu resimlerini, hizmet ettiği düşüncenin eleştirel aksına göre renk ve teknik uyarlama ile geliştiriyor” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 14 eserin yer aldığı “Crossroads 6 - Art ON İstanbul” sergisi, 17 Nisan Çarşamba gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.