Farklı tatlar geleneksel lezzet gözleme ile buluşuyor

Gözlemede zincirleşme trendi başladı. Gözlemeyi bin yıllık geleneksel tarifiyle, patentli ocaklarda modern yöntemlerle hazırlayarak gözlemeye yenilikçi bir yorum katan Gözlemio, ikinci mağazasını Ümraniye'de bulunan bir AVM'de hizmete açtı. Firmadan yapılan duyuruya göre AVM'nin Mahalle bölümünde açılan yeni mağazada ekşi mayalı, özel formüllü hamurla hazırlanan yaklaşık 20 çeşit gözleme AVM müşterileriyle buluşturuluyor.

2020 sonunda 10 mağazaya ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen firmanın kurucu ortağı Ömer L. Soylu, “2019 yılında kurulan Gözlemio'nun hedefi; bir dünya markası olmak ve gözlemeyi tüm dünyaya tanıtarak, menülerde yerini almasını sağlamak. Bu hedefle ilk mağazamız Şişli'de on binlerce müşteriye hizmet verdikten sonra şimdi de İstanbul'un en önemli yaşam ve alışveriş merkezlerinden birinde müşterilerimizle buluştuk. Günün her saati yenebilecek, ekşi mayalı hamuru, iç malzemesinin bolluğu ve birbirinden lezzetli iç harçlarıyla iddialı olan, özel icat ettiğimiz gözleme pişirme ocağı ile 5 dakikada hazır olan gözlemelerimizi her yaştan herkesin tatmasını istiyoruz” diye konuştu.

Mozzarellalı'dan Gurme'ye, 20 çeşit gözleme

Menüsünde Patatesli, Peynirli, Ispanaklı gibi klasik; Karışık, Jumbo Mix, Mozzarellalı, Vejeteryan Mix gibi yeni nesil ve Kavurmalı, Tavuklu, Pastırmalı gibi gurme gözlemelerinin yanı sıra mevsim sebzeleriyle yapılan özel gözlemeler de bulunan Gözlemio, Çikolatalı Muzlu, Ballı Tahinli ve Balkabaklı gibi gözleme tatlılarıyla da dikkat çekiyor. Ar-Ge Merkezi'nde sürekli tatlar geliştirmeye devam eden firmanın tüm gözlemelerinin içlerindeki harçların da şefler tarafından özel olarak hazırlandığı belirtiliyor.