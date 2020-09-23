İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Farmasi Kuzey Amerika'ya yeni CEO atadı

Güzellik ve doğrudan satış alanında faaliyet gösteren Farmasi Kuzey Amerika bölümünün başına yeni ceo atadığını duyurdu.

Ceo olarak Sinan Tuna'nın atandığı Kuzey Amerika bölümü Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Kanada ve Porto Riko operasyonlarını yönetecek.


Türkiye'nin güzellik ve doğrudan satış alanında dünya çapında faaliyet gösteren markası Farmasi, Kuzey Amerika operasyonlarında iddialı hedefler koyarak bu bölümün başına yenibir ceo atadığını duyurdu. Yeni göreve atanan Sinan tuna Kuzey Amerika'nın genişlemesi bu stratejinin en önemli anahtarlarından biri. Tunabu hedef doğrultusunda yeni rolünde, büyüme ve operasyon sürecinin verimli yürümesine liderlik edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.