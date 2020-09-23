Farmasi Kuzey Amerika'ya yeni CEO atadı

Ceo olarak Sinan Tuna'nın atandığı Kuzey Amerika bölümü Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Kanada ve Porto Riko operasyonlarını yönetecek.

Türkiye'nin güzellik ve doğrudan satış alanında dünya çapında faaliyet gösteren markası Farmasi, Kuzey Amerika operasyonlarında iddialı hedefler koyarak bu bölümün başına yenibir ceo atadığını duyurdu. Yeni göreve atanan Sinan tuna Kuzey Amerika'nın genişlemesi bu stratejinin en önemli anahtarlarından biri. Tunabu hedef doğrultusunda yeni rolünde, büyüme ve operasyon sürecinin verimli yürümesine liderlik edecek.