Faruk Eczacıbaşı: “Kupayı getirmeyi bekliyoruz

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, CEV Kupası'nda finale yükseldikleri için heyecanlı olduğunu söyleyerek, “Kupayı getirmeyi bekliyoruz. O zaman çok mutlu olacağız” dedi.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası yarı final ikinci maçında, 3-0 kazandığı ilk müsabakanın rövanşında sahasında CSM Volei Alba Blaj'ı yine 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Karşılaşma sonrası Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Daha farklı bir yükseliş sergileyeceğimizi düşünüyorum”

Çok heyecanlı olduğunu aktararak sözlerine başlayan Eczacıbaşı, “Kupayı getirmeyi bekliyoruz. O zaman çok mutlu olacağız. Bu sene yeni bir takımla yola çıktık. Bundan sonra daha farklı bir yükseliş sergileyeceğimizi düşünüyorum. Yetişmeleri ve kendilerini göstermeleri açısından genç oyuncuların olmasını çok önemsiyorum. Bu günün gençleri yarının olgun oyuncuları olacak" diye konuştu.

“Türkiye'de kadın voleybolu yükselişte”

Türkiye'nin kadın voleybolunda çıkışta olduğunu belirten Faruk Eczacıbaşı, "Bunun devam edeceğini tahmin ediyorum. Bu yapılaşmada Eczacıbaşı'nın çok rolü vardır, çorbada çok tuzumuz vardır. Biz Türkiye olarak bakıyoruz. Türkiye'nin daha yapacağı çok şey var ve zirvede kalması lazım" ifadelerini kullandı.