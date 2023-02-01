Faruk Özlü'nün iki kitabı yayımlandı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün, 'Beyaz Kitap' ve 'Türkiye İçin Bir Vizyon Tasarımı' kitapları yayımladı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 'Beyaz Kitap' adlı kitabında kendi hayatı ve başarıları hakkında bilgiler verdi. Özlü, 'Türkiye İçin Bir Vizyon Tasarımı' adlı kitabında ise Türkiye Vizyon Konferansları çatısı altında 17 fikir insanının siyasetten felsefeye, sosyolojiden ekonomiye, teknolojiden kentleşmeye kadar çok geniş bir yelpazedeki görüşlerinin derlemesi yer aldı.