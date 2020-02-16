Faruk Yıldız yeni kitabıyla Karadeniz Kitap Fuarında

Yeni romanı 'Gizemli Yaprağın Peşinde'yi kısa süre önce beğeniye sunan Faruk Yıldız, Karadeniz Kitap Fuarında okuyucularıyla buluşacak.

Genç Kalemler Hikaye Yarışması ve Mostar Tarihi Roman Yarışmasında aldığı ödüllerin ardından çeşitli alanlarda yazmayı sürdüren Faruk Yıldız, ilk kitabı Evvel Zaman İhtilali'nin ardından bu kez bir çocuk romanıyla edebiyat severlerin karşısına çıktı. Kısa süre önce raflarda yerini alan 'Gizemli Yaprağın Peşinde', büyük hayalleri peşinde koşan 12 yaşındaki Hakan'ın heyecan dolu macerasını anlatıyor.

Başarılı yazar, yeni kitabıyla, bu yıl 15-23 Şubat 2020 tarihleri arasında Samsun'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 6.'sı düzenlenecek Karadeniz Kitap Fuarına katılacak. Faruk Yıldız, 19 Şubat Çarşamba ve 22 Şubat Cumartesi günleri 11.00 ila 13.00 saatleri arasında 1. Salon 502 A'da okurlarıyla bir araya gelecek, kitaplarını imzalayacak.