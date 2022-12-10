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Fas'ın Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesi Esenyurt'ta coşkuyla kutlandı

Fas Milli Takımı’nın Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi Faslı futbolseverleri sevince boğdu.

Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi Faslı futbolseverleri sevince boğdu. Esenyurt'taki Faslı taraftarlar, sokaklara çıkıp marşlar söyleyerek sevincini paylaştı.


Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi Faslı futbolseverleri sevince boğdu. Esenyurt'ta da Faslı taraftarlar mutluluğunu paylaşmak için sokaklara çıktı. Ellerine bayraklarını alan taraftarlar, marşlar ve şarkılar söyledi. Esenyurt'taki Faslı taraftarların coşku dolu anları, yine taraftarlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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