Fatih Arda İpcioğlu, Pekin'de sahne alıyor

Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda yarın yapacağı atlayışla sahne alacak.

Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama milli sporcusu Fatih Arda İpcioğlu, 24. Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda sahne alıyor. 2018 yılında Güney Kore'de gerçekleşen kış olimpiyatlarına elde ettiği kota ile katılan İpcioğlu, ikinci kez olimpiyatta yarışmanın heyecanı içerisinde. Bu sezon dünya kupalarında 9 kez finale kalarak tarih yazan milli kayakçı, Pekin'de yarın TSİ 09.20'de ilk atlayışını gerçekleştirecek.

Arda İpcioğlu: “Hedef önce elemeleri geçmek”

Olimpiyatların ayrı bir havası olduğunu vurgulayan Fatih Arda İpcioğlu, çok iyi bir yarışma dönemi geçirdiğini ifade ederek, “Pekin'de önceliğimiz elemeleri geçmek ve finale çıkmak olacak. Ülkemi çok seviyorum ve ülkem için yarışıp finale adımı yazdırmak tek düşüncem” diye konuştu.

Pekin Olimpiyatları'nda sporcuları yalnız bırakmayan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto da Fatih Arda İpcioğlu'na yarınki yarışta başarılar diledi. Ali Oto, “Biz bu yıl Arda ile gururlandık. Bize ilkleri yaşattı ve yaşatmaya da devam edecek. Kendisine ve antrenörümüze başarılar diliyoruz” dedi.