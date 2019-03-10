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Fatih Belediye Başkan adayı Turan'dan Vefa Gençlik Merkezi'ne ziyaret

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Vefa Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, gençlerin sportif faaliyetlerini yakından inceledi.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Vefa Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, gençlerin sportif faaliyetlerini yakından inceledi.


31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Vefa Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, yetkililerden gençlik merkezi hakkında bilgi alarak, spor tesisini gezdi. Karate ve boks gibi spor dallarında eğitim gören gençlerin çalışmalarını yakından inceleyen Turan, ardından ebru sanatı ile uğraşan gençlerin çalışmalarını izledi. Satranç oynayan minikleri de ziyaret eden Turan, onlarla sohbet etti. Turan, İstanbul Minikler Karate Dostluk Turnuvası'nın şampiyonlarına madalyalarını da verdi.

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