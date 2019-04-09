Fatih Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ergün Turan, görevi devraldı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Fatih Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ergün Turan, görevi Hasan Suver'den devraldı.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı olarak yüzde 53,03 ile Fatih'te en çok oy alarak seçilen Belediye Başkanı olan Ergün Turan, mazbatasını alarak, göreve başladı.

İlk olarak Fatih Kaymakamlığı'ndaki İlçe Seçim Kurulu'ndan meclis üyeleriyle birlikte mazbatasını alan Ergün Turan, daha sonra Fatih Belediyesi'ne geldi. Burada kendisini İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Ak Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin ile Fatih Belediyesi personeli karşıladı.

Hasan Suver, görevi ve mührü makamında yeni başkan Ergün Turan'a takdim ederek, "Görevimi müsterih bir şekilde devrettiğim için çok mutluyum. Biliyorum ki Sayın Ergün Turan Fatih'e sunduğumuz hizmetleri devam ettirmekle kalmayacak, çıtayı daha da yukarılara taşıyacak. Kendisine görev süresi boyunca başarılar ve kolaylıklar diliyorum" dedi.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da, hem Mustafa Demir'e hem de Hasan Suver'e Fatih'e yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Başkan Ergün Turan, “Fatihli gönül dostlarımızın güveni ve takdirinin nişanesi olan mazbatamızı teslim aldık. Şimdi önümüzdeki 5 yıl boyunca gece gündüz demeden, Fatihimizde yaşama değer katacak projelerimizi hayata geçirmek için çalışma vakti. Bizleri bu göreve layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımız'a, kıymetli Fatihli hemşerilerime, her daim destekleri ile bizlere güç veren Ak Parti Teşkilatımıza ve Cumhur İttifakı ile gönül birliği yaptığımız MHP'nin Fatih İlçe Teşkilatına şükranları sunuyorum” şeklinde konuştu.

İstanbul Milletvekili Mustafa Demir de bu görevin bir bayrak yarışı olduğuna dikkat çekerek, görevi devreden Hasan Suver'e ve görevi devralan Ergün Turan'a hayırlı ve mübarek olması temennisinde bulundu.