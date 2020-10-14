Fatih Belediyesi Fotoğraf Yarışmasına başvurular devam ediyor

Fatih'e yeni bir kadrajla yeniden bakmak için çalışmalar, ‘Fotoğrafın Gör Dediği'nde olacak. Fotoğraf yarışması ile Fatih'in yeniden kurgulanması, farklı ve ilginç kategorilerle Fatihle ilgili yeni görüntüler elde edilmesi hedefleniyor.

Fatih Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğiyle bu yıl ilki düzenlenen Fotoğrafın Gör Dediği yarışmasına başvurular devam ediyor. Fatih'i vizörden bambaşka formlarıyla görebileceğimiz yarışmada, dereceye girenler 150 bin TL'ye varan maddi ödül ile ödüllendirilecek. Katılımcılar, Fatih'in herhangi bir yerini, tarihi veya mimari eserlerini, insanlarını veya sokaklarını anlatan dijital kolaj, siyah-beyaz veya renkli fotoğraflarla üç farklı kategoride yarışacak.

Fotoğrafçılar serbest vizör kategorisine en fazla dört adet sayısal, renkli veya siyah-beyaz eserle katılabilecek. Fotoğraflarla Bir Hikaye Anlat kategorisinde Fatih Belediyesi sınırları içerisinde çekilmiş, konu bütünlüğü taşıyan, en az sekiz en fazla on iki adet sayısal, renkli veya siyah beyaz fotoğraf ile bir konu anlatımı olacak. Çek Kurgula Yarış kategorisine ise en fazla dört adet sayısal renkli veya siyah-beyaz eserle yarışabilecek. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilecek.

Her kategori için özel ödüllerin belirlendiği yarışmada; Serbest Vizör kategorisi için birinciye 6 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 4 bin lira ödül verilecek. Fatih Belediyesi'nin belirlediği özel ödül 2 bin, mansiyon ödülü bin lira (en fazla beş adet verilecek), sergilenmeye değer eser ödülü ise 500 lira (en fazla otuz adet verilecektir) olacak.

Fotoğraflarla Bir Hikaye Anlat kategorisi için birincilik ödülü 10 bin, ikincilik ödülü 8 bin, üçüncülük ödülü ise 6 bin , Fatih Belediyesi özel ödülü 4 bin, mansiyon ödülü 2 bin (en fazla on adet verilecek), sergilenmeye değer eser ödülü ise bin lira olacak. (en fazla yirmi adet verilecektir)

Çek-Kurgula-Yarış kategorisinde ise birinciye 8 bin, ikinciye 6 bin, üçüncüye 5 bin ödül verilecek. Fatih Belediyesi Özel Ödülü ise 3 bin, mansiyon ödülü 2 bin (en fazla beş adet verilecek), sergilenmeye değer eserler ise 500 TL oldu. (en fazla yirmi adet verilecektir)

Serbest Vizör

Fatih Belediyesi sınırları içinden veya komşu ilçelerden Fatih'e bakan her fotoğraf Serbest Vizör kategorisinde yarışmaya katılabilecek. Fotoğraflar, dijital veya analog fotoğraf makinesi ile veya cep telefonuyla çekilmiş olabilir. Ancak analog makine ile çekilen fotoğrafların dijital ortama yüklenmesi gereklidir. Bu kategoride konu sınırlandırması olmaksızın fotoğrafçının gözünden Fatih anlatılmalı, baktığı yerden gördüğü Fatih ile fotoğraf sanatı birleştirilmelidir. En fazla dört fotoğrafla katılım sağlanacaktır.

Fotoğraflarla Bir Hikaye Anlat

Bu kategoride en az sekiz en fazla on iki fotoğraf, bağlantılı olarak yazılmış 50-100 kelimelik kurgu bir metinle birlikte paylaşılacak. Bu kategori, Fatih'i hem çekmek, hem de yazmak üzerine olacak. Fotoğraflarla birlikte var olan metinler Fatih'i anlatacak. Katılımcılar Fatih'in yakın veya uzak tarihi, geçmişi, geleceği, mimari eserleri, insanları, sokakları, gündelik yaşam telaşı içerikli eserleriyle Fotoğraflarla Bir Hikaye Anlat kategorisine dahil olabilir.

Çek-Kurgula-Yarış

Yarışmada bu kategoride kullanılan fotoğraflar görüntü işleme programları ile başkalaştırılarak yeni bir biçime dönüştürülmüş olacak. Doğrudan çekilen fotoğraflarla yapılmış bir veya birden fazla fotoğrafın kolajı ile bir araya gelmiş çalışmalar bu kategoride yer alacak. Görüntü işleme programları ile üretilen yeni görsellerin Fatih ilçe sınırları içindeki yaşamı, kültürel öğeleri, mimariyi, eserleri adres göstermesi beklenecek. En fazla dört fotoğrafla katılım sağlanacak.

Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Özer Kanburoğlu, Coşkun Aral, İzzet Keribar, Leyla Emektar, İhsan İzle, İsmail Küçük, Murat Gür, Mustafa Yılmaz

Katılımcılar yarışmaya 20 Kasım 2020 tarihine kadar www.tfsf.org.tr; veya www.tfsfonayliyarismalar.org; adreslerinden başvurabilirler.