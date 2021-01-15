Fatih Belediyesi, kar yağışına hazır

Fatih Belediyesi Fen İşleri, Ulaşım, Park ve Bahçeler ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kar ve zorlu hava koşullarıyla 6 tuzlama aracı, 10 çift kabinli kamyonet, 5 kepçe, 8 mini damperli kamyon ve 148 personeliyle vardiyalı olarak 24 saat kar küreme ve tuzlama hizmeti verecek. Vatandaşlar herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmaları durumunda 444 0 176 numaralı telefondan FABİM (Fatih Belediyesi İletişim Merkezi)'i arayabilirler.