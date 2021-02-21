İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatih Belediyesi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı

Fatih Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.


Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanları Fatih'te unutulmadı. Hafta içinde kedi ve köpekler için mama dağıtımına devam eden Fatih Belediyesi ekipleri kısıtlamada da ilçenin meydanları, parkları, sahil şeridi ve mahallerinde sokak hayvanlarını besledi. Sultanahmet, Beyazıt ve Eminönü meydanlarında güvercinler için kuş yemi ile su kapları bırakılırken, kedi ve köpeklere mama verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.