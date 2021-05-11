Fatih Camii'nde Kudüs'e destek mitingi

İsrail'in Kudüs'e karşı yapmış olduğu saldırıların ardından tepkiler çığ gibi büyüyor. Fatih Camii'nde toplanan binlerce insan İsrail'e karşı protesto mitingi düzenledi.

İsrail'in silahlı güçlerinin, Kudüslü Müslümanlara karşı takındığı saldırgan tutum ülkemizde büyük tepki çekmeye devam ediyor. Bugün ise İsrail'in Gazze'ye yaptığı hava saldırısında onlarca sivil insanın ölmesinin ardından, İstanbul'un tarihi mekanlarından birisi olan Fatih Camii'ne toplanan binlerce vatandaş İsrail'e karşı protesto mitingi düzenledi. Mitingde zulme uğrayan Kudüslü Müslümanlar için dualar edildi. İsrail'in saldırgan tutumu binlerce ağızdan lanetlendi. Açıklanan basın bildirisinin ardından binlerce kişi olaysız bir şekilde ayrıldı.