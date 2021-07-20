Fatih Camisi'nde bayram namazı coşkusu

Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş, Fatih Camisi'ne akın etti. Cami avlusuna taşan bayram namazı yoğunluğu drone ile görüntülendi.

Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş Fatih Camisi'ni doldurdu. Sabah namazı ile birlikte artmaya başlayan Fatih Camisi'ndeki kalabalık, bayram namazı saatinin yaklaşmasıyla avluya taştı. Camii içerisinde yer bulabilmek için saatler öncesinden Fatih Camisi'ne gelen vatandaşlar avluyu ve çevresini neredeyse tamamen doldurdu.

Fatih Camisi'nde bayram coşkusu drone ile havadan da görüntülendi.