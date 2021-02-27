Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, vefatının 10'ncu yılında babası Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti.

Eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 10'ncu yıl dönümünde kabrine ziyaretler sürüyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammet Ali Fatih Erbakan, babası eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etmek için Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'na geldi. Babasının kabri başına gelen Fatih Erbakan, önce okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyip, ardından babasına dua etti. Erbakan'ın kabrine yapılan ziyarete, Yeniden Refah Partisi teşkilatından çok sayıda kişi katıldı. Ziyarette Necmettin Erbakan'ın kabrinin etrafına çiçekler bırakıldı, toplu şekilde Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Okunan Kur'an-ı Kerim ve dualardan sonra ziyaretçilere helva ikram edildi.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından konuşan oğlu Fatih Erbakan, “Erbakan Hocamıza Cenabı Allah'tan rahmet diliyoruz. Erbakan Hocamızın en önemli özelliklerinden bir tanesi, hidayeti ve hilmi kendi bünyesinde birleştiren bir kimse olması dolayısıyla, Cenabı Allah kendisine feraset nimetini de bahşetmiş. Bu ferasetinden dolayı biz kendisine, ‘aldanmayan ve aldatmayan Erbakan' sloganı ile yad etmiştik. Bu feraset örneği dolayısıyla milletimizde, İslam Aleminde bir pusula vazifesi gördü. Yine Erbakan deyince, iş başına geldiğinde, yetki verildiğinde adaleti ve bereketi hakim kılması, tesis etmesi ile nam salmış, bir lider bir devlet adamı. Bugün Türkiye'nin her kesiminden Erbakan dendiğinde, bolluk diyor, bereket diyor, adalet diyor, refah diyor. Bu da bizim için en büyük manevi bir mirastır” diye konuştu.