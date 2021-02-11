Fatih Erbakan'dan yeni anayasa açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, “Biz elbette yeniden büyük Türkiye'yi, dünyada lider olacak Türkiye'yi hedefleyen bir parti olarak havacılık, uzay alanında yapılacak çalışmalardan memnun oluruz. Bunu açıkça ifade etmek isteriz. Meclis dışındaki partilerin de, toplumun her kesimiyle oturup, müzakere edip bir milli mutabakat halinde anayasa metnine karar vermesi önemlidir” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı binasında gündeme ilişkin basın açıklaması yaptı. Partinin toplantı salonunda yapılan programa Genel Başkan Erbakan'ın, yanı sıra parti başkan yardımcıları ve İstanbul temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

Kuzey Irak'ta şehit olan şehitleri anarak konuşmasına başlayan Genel Başkan Erbakan, gıda ürünlerindeki ile yağdaki fahiş fiyatları eleştirdi. Yerli ve milli politikaların geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Erbakan, “Yeniden Refah Partisi olarak, tarım ve hayvancılık alanında sanayi ve teknoloji alanında, ileri teknoloji alanında, üreten ve ihraç eden bir Türkiye'nin kurulması gerektiğini söylüyoruz. İnşallah Yeniden Refah Partisi olarak, Milli Görüş olarak aynen 50 senelik tarihimizde olduğu gibi, yine gelip yine bunu gerçekleştireceğimize inandığımızı ifade etmek istiyoruz” dedi.

“Uzay alanında ve teknoloji alanında Türkiye'nin lider ülke olmasını isteriz”

Cumhurbaşkanı'nın uzay çalışmaları hakkında yapılan açıklamalarına ilişkin konuşan ve Türkiye'nin lider ülke konumuna gelmesini desteklediklerini belirten Erbakan, “Bilindiği gibi hükümet tarafından, bizzat Cumhurbaşkanı tarafından uzay çalışmaları, konusunda atılacak adımlar ifade edildi. Biz elbette yeniden büyük Türkiye'yi, dünyada lider olacak Türkiye'yi hedefleyen bir parti olarak havacılık, uzay alanında yapılacak çalışmalardan memnun oluruz. Bunu açıkça ifade etmek isteriz. Bununla ilgili robotik alanında, yapay zeka alanında internet altyapısı sistemler, teknolojiler, ürünler alanında, Türkiye'nin yazılım alanında, elbette ki lider ülke olmasını isteriz” şeklinde konuştu.

"AK Parti ve iktidarın ortağı olarak nitelendirebileceğimiz MHP'nin böyle bir girişimde bulunması makul karşılanabilir"

Cumhurbaşkanı'n tüm partilere sivil anayasa yapılması çağrısı hakkında konuşan Erbakan, “Bununla ilgili daha önce muhalefetin büyük bir kısmı, bir tepkiyle, dirençle buna karşılık verdi. Oysaki iktidarda bulunan AK Parti ve iktidarın ortağı olarak nitelendirebileceğimiz MHP'nin böyle bir girişimde bulunması makul karşılanabilir. Oysaki Millet İttifakı içindeki partilerin de kendi aralarında bir anayasa çalışması yaptığı ifade edildi. Dolayısıyla bunlar da anayasa çalışması yapmış, evet AK Parti de MHP de yapabilir. En sonunda bizim önem verdiğimiz husus meclis dışındaki partilerin de, toplumun her kesimiyle oturup, müzakere edip bir milli mutabakat halinde anayasa metnine karar vermesi önemlidir. Bu yüzden biz daha baştan bunların yapacağı anayasadan hayır gelmez, buna karşıyız, diye bir şey söylemedik. Oturulması, müzakere edilmesi gerekir. Çünkü zaten otuz seneden beridir söylenen darbe ürünü mevcut anayasa, 20 kere değişiklik yapılmış, yamalı bohçaya dönmüş halde, düzeltilmesi, tamir edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla da yerli, milli, sivil, açık, sahih, inanç özgürlüğünü, ibadet özgürlüğünü, fikir özgürlüğünü, herkesin insan haklarını garanti altına alacak bir anayasa yapılması faydalı olacaktır. Ancak ben yaptım, oldu anlayışı ile değil, toplumun bütün mutabakatıyla bir anayasa çalışması yapılmalıdır. Bunu zaten her kesimden, siyasi partiler dile getiriyor. İnşallah herkes için hayırlı olur” diye konuştu.