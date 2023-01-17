Fatih fotoğraf tutkunlarının yeni uğrak noktası oldu

Rengarenk görüntüleriyle şehrin cazibe merkezi haline gelen bölgeler, yerli ve yabancı turistler ile fotoğraf tutkunlarının da uğrak lokasyonları oldu. Yapılan çalışmalarla bölgeye yeni bir hayat geldiğini belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, ilçe sakinlerinin daha huzurlu ve mutlu olduklarını söyledi.

Haliç'te 350 cephe rengarenk

Eşsiz tarihe sahip Balat Semti'nde kent estetiğinin sağlanması amacıyla sahil aksında bulunan 350 yapının cepheleri görsel bir bütünlük oluşturacak şekilde, KUDEB denetiminde yenileniyor. 250 tane cephede tamamlanan yenileme çalışmaları, kalan binalarda sürüyor.

Lonca'da 400 yapıda çalışmalar devam ediyor

Yaklaşık 500 yıllık geçmişiyle eski İstanbul mahallelerinin en güzel örneklerinden biri olan Lonca'da sürdürülen cephe yenileme projesinde 230 binada çalışmalar tamamlandı. 170 binada devam eden proje ile Fatih güzelleşmeye ve renklenmeye devam ediyor.

Kiremit Caddesi'nde 56 binada çalışmalar tamamlandı

Fatih Belediyesi'nin ilçede yürüttüğü cephe rehabilitasyon çalışmalarına eşsiz Balat Semti'ndeki Kiremit Caddesi de dâhil edildi. Cadde üzerindeki 102 binada başlatılan ve 56 tanesinde çalışmaların tamamlandığı proje ile cepheler rengârenk bir görüntüye kavuşuyor.

Küçükmustafapaşa 300 binanın yenilenmesiyle renkleniyor

Küçükmustafapaşa Bölgesi'nde 15 sokak ve 300 binayı kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek Kentsel Tasarım Cephe Rehabilitasyon Projesi ile binaların cephelerindeki klima ünitelerinin seperatör ile gizlenmesi, kabloların kanallara alınması, çanak antenlerin taşınması ve cephelerin boyanıp temiz bir görüntü elde edilmesi amaçlanarak 45 yapının basit bakım onarım çalışmaları tamamlandı.

Zeyrek'te 11 sivil mimarlık örneği yapı titizlikle yenileniyor

Zeyrek Bölgesi'ndeki sivil mimarlık örneği 11 yapıda basit bakım ve onarım işlemleri büyük bir titizlikle sürdürülüyor. 5 yapıdaki çalışmaların tamamlandığı projede, kalan yapıların çalışmalarına devam ediliyor.

Cepheler aslına uygun olarak yenileniyor

Fatih'in ekonomik ve sosyal canlılığını da destekleyen kentsel tasarım ve cephe rehabilitasyon projeleri ile yapıların; taşıyıcı karkasları, çatıları, cephe kaplamaları, kapı ve pencereleri aslına uygun olarak yenileniyor. Cepheler niteliksiz eklerinden arındırılıyor ve cephede bulunan kablolar bir kanal içerisine alınarak klima dış üniteleri belirli bir düzene getiriliyor. Çanak antenlerin bina çatılarına aktarılmasının ardından yapılar, geleneksel mimariye ve dokuya uygun renklere boyanıyor.

"Bölgeye yeni bir hayat geldi"

Binaların cephe rehabilitasyon çalışmalarıyla bölgeye yeni bir hayat yeni bir canlılık getirdiklerini belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “ Başta Haliç kıyısı olmak üzere birçok noktada yoğun bir rehabilitasyon çalışması yürütüyoruz. Kent hafızasındaki tarihi dokuyu yaşayanları ile korumayı hedefliyoruz ve kent kimliğinin korunmasına çalışıyoruz. Ekiplerimiz hummalı bir çalışma içerisinde ve bölge sakinlerimiz bu çalışmadan oldukça memnun. Çünkü bölge her geçen gün daha da kıymetleniyor” dedi.