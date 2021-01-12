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Fatih Karagümrük, Aatif Chahechouhe ile yolları ayırdı

Fatih Karagümrük, deneyimli futbolcu Aatif Chahechouhe ile yolların ayrıldığını açıkladı.


Fatih Karagümrük'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aatif Chahechouhe ile bugün itibariyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Takımımıza verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ederiz. Aatif'a kariyerinde başarılar diler, gelecek yıllarda futbol çatısı altında tekrar bir araya gelmeyi temenni ederiz" denildi.


34 yaşındaki futbolcu, Karagümrük ile bu sezon Süper Lig'de 14, Türkiye Kupası'nda da 2 olmak üzere toplam 16 resmi karşılaşmada görev aldı.

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