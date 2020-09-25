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Fatih Karagümrük-Başakşehir maçının VAR'ı Ümit Öztürk

Süper Lig’in 3.

Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam oynanacak Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Ümit Öztürk oldu.


Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Başakşehir'i konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve İbrahim Bozbey yapacak.


Bu zorlu müsabakanın VAR'ı ise Ümit Öztürk oldu. Öztürk'e, Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak Ekrem Kan eşlik edecek.


Ümit Öztürk, geçtiğimiz hafta golsüz beraberlikle sona eren Fenerbahçe-Hatayspor maçını yönetmişti.

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