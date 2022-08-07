İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fatih Karagümrük lige mağlubiyetle başladı

Fatih Karagümrük Süper Lig’in ilk haftasında Alanyaspor’u konuk etti.

Fatih Karagümrük Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor'u konuk etti. Kırmızı-siyahlılar sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.


Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük, Alanyaspor'u ağırladı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakadan Alanyaspor 4-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Karagümrük, Süper Lig'e mağlubiyet ile başlamış oldu. Kırmızı-siyahlıların gollerini Fabio Borini ve Davide Biraschi kaydederken, Antalya temsilcisinin golleri Wilson Eduardo (2), Efkan Bekiroğlu ve Erencan Yardımcı'dan geldi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.