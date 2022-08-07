Fatih Karagümrük Spor Derneği açıldı.

Açılışta basın mensuplarına konuşan Bahar Özgüvenç, “Çok olanlar değil inananlar her zaman yolun sonunu getirecek” dedi.

Karagümrük gönüllüleri ve taraftar grubu tarafından Vefa Stadyumu'nda Açılışa taraftar grubu dernekleri ve Karagümrük Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç katıldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahar Özgüvenç, "Bugün açılışını yaptığımız dernek için emeği geçen taraftar grubumuzun önderlerine çok teşekkür ediyorum. Biz bu yolu inşallah kadınlı erkekli dilediğimiz noktada bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Çok olanlar değil inananlar her zaman yolun sonunu getirecek”

Dernek açılışında konuşan ve Karagümrüklü gençler için önemli bir adım olduğunu söyleyen Bahar Özgüvenç, “Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Çok mutlu oldum. Biz Kadın Futbol takımı oyuncuları ve teknik ekip olarak zaten Karagümrük esnafı ile ilişkilerimiz hep iyi olmuştur. Ayrıca kendi stadımızın içinde de böyle bir derneğin var olması bizleri ayrıca mutlu etti. Antrenmandan sonra vakit geçirebileceğimiz bir yerin olması bizim içinde güzel bir durum. Aslında bir kulübün en önemli özelliği taraftarının takıma sahip çıkmasıdır. Bizim taraftarımızda çok şükür güzel bir aile ortamı var. Bugüne kadar Karagümrük stadının içinde veya semtin içinde zaman geçirirken bir kadın olarak asla sorun yaşamadık. Bu durumdan çok mutluyuz ve özellikle belirtmek istedim. Böyle bir taraftara sahip olduğumuz için şanslıyız. Geçtiğimiz sezon da bir çok taraftar grupları ile karşılaştık maçlarımızda fakat en çok destek olan en çok sesi çıkan bariz bir şekilde bizim taraftarımızdı. Buna bizzat biz sporcu ve teknik ekip olarak da şahit olduk. Klasik bir sözümüz var bizim. Çok olanlar değil inanalar her zaman yolun sonunu getirecek. Biz bu yolu inşallah kadınlı erkekli dilediğimiz noktada bitireceğiz. Bugün açılışını yaptığımız dernek içinde emeği geçen taraftar grubumuzun önderlerine çok teşekkür ediyorum. İnanın maddi ve manevi olarak çok büyük katkıları var. Başkanımız Süleyman Hurma ve Asbaşkanımız Serkan Hurma'ya da katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Biz burada aile havasında işlerimizi yürütüyoruz, sezon bittiğinde de imzayı ne zaman atacağız diye bekliyoruz. İnşallah bundan sonraki dönemde de taraftarımızı en iyi şekilde temsil edip onları mutlu ederiz” ifadelerini kullandı.

“Andrea Pirlo, Karagümrük ve ülkemiz için çok büyük bir şans”

Yapılan transferlerin çok detaylı bir çalışmanın sonucu olduğunu söyleyen Bahar Özgüvenç, “Dışarıdan bakıldığında işler kolay gibi görünüyor olabilir ama arka tarafta maddi ve manevi olarak büyük bir çaba sarf eden başkanım ve asbaşkanımız var. İşin içinde olduğum için çok iyi biliyorum ki yönetim bu sene yaptıkları transferleri çok iyi inceleyip gerçekleştirdi. İnce eleyip sık dokudular ve karşılığını alacaklar diye düşünüyorum. Andrea Pirlo çok büyük bir isim. Ülkemiz ve Karagümrük için büyük şans. Oynattığı futbolu Topuk Yaylası'nda bizzat izleme şansım oldu. Ben bu sene çok keyifli bir Fatih Karagümrük isleyeceğimizi düşünüyorum” dedi.

“Kupayı seneye semtimize getireceğiz”

Kadın Futbol Takımı'nın geçen sene finale kadar yükseldiğini fakat seneye kupayı almak istediklerini dile getiren Özgüvenç, “Biz İzmir'de final maçına çıkarken de en çok isteğim şampiyon olduktan sonra ‘semte geliyoruz bizi bekleyin' demekti. Nasip olmadı ama olsun. İlk yılımız olduğu düşünüldüğünde iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bu başarının oluşmasında Asbaşkanımız Serkan Hurma'nın emekleri unutulmaz. Teknik kadromuzun sarf ettiği çaba, emek çok güzeldi. Biz burada yeri geldi sıcakta yeri geldi karda futbol oynadık. Ağır sakatlıklarla canımız çok yandı ve netice olarak rabbim bunu final oynamak ile ödüllendirdi. Bu yıl şanssızlığımızı da kırıp kupayı semtimize getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.