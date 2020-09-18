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Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanına saldırı kamerada

Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nün eski başkanı Yaşar Ecim’in Beylikdüzü’nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğradığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim'in Beylikdüzü'nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğradığı anların görüntüleri ortaya çıktı.


Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim, 12 Eylül Cumartesi günü Beylikdüzü'nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğramış ve bacağından yaralanmıştı. Yaşanan saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir şahıs, Ecim arabaya bineceği sırada koşarak yanına geliyor. Zanlı, Ecim'in bacaklarına doğru defalarca ateş ediyor ve olay yerinden kaçıyor.

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