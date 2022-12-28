Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının VAR hakemi Mete Kalkavan

Fatih Karagümrük'ün bugün Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağı Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mete Kalkavan oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Serkan Ok ve Samet Çiçek yapacak. Maçın 4. hakemi Emre Kargın olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacak. Kalkavan'a AVAR'da Koray Gençerler eşlik edecek.