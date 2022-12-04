İhlas Haber Ajansı

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Fatih Karagümrük'te Caner Erkin ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, tecrübeli oyuncu Caner Erkin ile yollarını ayırdığını duyurdu.


Fatih Karagümrük'te forma giyen Caner Erkin, kulübü ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner Erkin'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denildi.


34 yaşındaki futbolcu 1,5 yıl formasını giydiği İstanbul ekibiyle 43 maça çıktı. Caner, bu sezon ise 6 asistle, asist krallığında zirvede yer alıyor.

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