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Fatih Karagümrük'te Ramazan, Zeki ve Sabo ile yollar ayrıldı

Fatih Karagümrük, Ramazan Civelek, Zeki Yıldırım ve Erik Sabo ile yollarının ayrıldığını açıklayarak, bundan sonraki kariyerlerinde de başarılar diledi.


Fatih Karagümrük'ün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Birlikte şampiyonluk yaşadığımız değerli futbolcularımız Ramazan Civelek, Zeki Yıldırım ve Erik Sabo ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüzden 'Şampiyon' unvanıyla ayrılan futbolcularımıza yeni kariyerlerinde nice başarılar ve şampiyonluklar dileriz" denildi.

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