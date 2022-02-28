Şahinbey Ampute Futbol Takımı'nın ve Ampute Futbol Milli Takımı'nın kalesini yıllardır başarı ile koruyan Fatih Karakuş, Ampute Milli Takımı yardımcı antrenörlüğü görevine getirildi.

Şahinbey Ampute Futbol Takımı'nın aldığı başarılarda her zaman imzası olan Fatih Karakuş, Şahinbey Ampute Futbol Takımı antrenörlüğünden sonra Ampute Milli Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevine getirilmenin gururunu yaşıyor.

"Ülkemizin başarısı için çalışacağım"

Fatih Karakuş, yeni görevinin kendisini heyecanlandırdığını belirterek, "Yıllarca Şahinbey Ampute Futbol Takımı'nın ve Ampute Futbol Milli Takımı'nın kalesini gururla korudum. Bu iki forma altında birçok kupa ve başarılar kazandım. Şahinbey Ampute Futbol Takımı'nın benim hayatımda her zaman ayrı bir yeri var. Benim aldığım başarıların arkasında Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, Kulüp Başkanımız Cuma Güzel ve ailemin çok büyük emekleri vardır. Fatih Karakuş onların sayesinde ve desteği ile bugünlerine geldi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi ise formasını yıllarca gururla giydiğim Ampute Milli Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevine layık görüldüm. Bana bu görevi layık gören Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen'e, Yönetim Kurulu üyelerine ve her zaman bana destek olan Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Hedefimiz dünya kupası"

Karakuş, hedeflerinin Dünya Kupası'nı kazanmak olduğunu belirterek, "24 ülkenin katılımıyla 30 Eylül - 09 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan Ampute Futbol Dünya Şampiyonası karşılaşmalarına sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Avrupa Ampute Futbol Şampiyonluğunun ardından bu millete Dünya Kupası gururunu da yaşatmak istiyoruz. Bunun için hocamız ile birlikte sıkı bir şekilde çalışacağız" dedi.