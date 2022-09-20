Fatih Keleş: “Dünya şampiyonu olduğumuz için gururluyuz”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBBSK) Başkanı Fatih Keleş, Sırbistan'da gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde takım halinde şampiyonluğa ulaşıldığı için gururlu olduklarını söyledi. Keleş, İBBSK olarak yeni hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu ifade etti.

Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 2 sporcusu madalya kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün Başkanı Fatih Keleş, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

Sporcularının başarısı ile gurur duyduğunu belirten Keleş, “Bizim için çok güzel bir duygu. Bunu sizlerle paylaşmak da bir o kadar güzel. Grekoromen güreşte takım halinde dünya şampiyonu olduk. Organizasyonda 5 sporcu arkadaşımız kulübümüzü temsil etti. Sporcularımız 1 altın, 1 bronz madalya elde etme başarısı gösterdi. Bizim için çok güzel bir hafta ve çok verimli bir turnuvaydı. Kolay değil, buna uzun süredir hazırlanıyorduk. Belki arkadaşlarımız henüz gençler ama güreş için en az 10 yılını vermiş sporcularımız. Bu şampiyonaya hazırlanmak için 9 aylık yoğun bir kamp programı içerisindeydiler. Çalışmalarının neticesini hem kulübümüzü hem de milli takımı en iyi şekilde temsil ederek olumlu bir şekilde aldılar. Bu bizim için mutluluk verici bir durumdu. Sırbistan Dünya Şampiyonası'nda sadece grekoromen stilde değil, 2 kadın güreşçimiz ve 1 serbest stil de güreşçimiz bizi temsil etti. Sonuç olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak 8 sporcumuz ile Sırbistan'da Güreş Milli Takımızı temsil ettik” dedi.

“Sporcularımızın her alanda yanında oluyoruz”

Sporcuların tek düşüncelerinin elde edecekleri başarı olması gerektiğini dile getiren Başkan Keleş, “Biz arkadaşlarımıza kendimizi hissettiriyoruz. Kulübe olan aidiyetlerinin olması gerektiğini onlara anlatıyoruz. Kulübe olan bağlarını güçlendirmeye çalışıyoruz. Sporcularımıza her alanda, tüm imkanlarımız ile destek oluyoruz. Mental olarak da yanlarında olmaya çalışıyoruz. Kendileri ile olan bağımız sadece yöneticilik bağı içerisinde değil, arkadaş dostluk kurmaya çalışıyoruz. Sporcularımızın dertlerini sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Bunları yaparken amacımız sporcularımızın zihinlerinin rahat olmasını sağlamak ve dikkatlerini sadece işlerine vermelerini sağlamak. İsteğimiz, çıktıkları müsabakalarda sadece başarıyı, madalyayı hedeflemeleri yönünde. Onlar yeter ki bayrağımızı gönderde dalgalandırsınlar, İstiklal Marşı'mızı dinletsinler tüm dünyaya diye sporcularımızın antrenman sahası dışında da yanlarında olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Eminim ki Paris'te de güzel işler başaracağız”

Başarılı bir turnuvayı geride bıraktıklarını ve olimpiyatlara hazırlanmaya başladıklarını söyleyen Fatih Keleş, “Sırbistan'daki turnuvada madalya alan arkadaşlarımız da dahil olmak üzere kulübümüzün bünyesindeki sporcularımız genç yaşa sahipler. 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyoruz. Bugün bizim için Dünya Şampiyonası artık bitmiştir. Önümüzde Olimpiyat var ve bizim hedefimiz artık Paris'te yapılacak olimpiyatlardır. Kulübümüz bünyesindeki sporcularımız eminim ki çok iyi hazırlanacaklar ve kulübümüz adına Paris'te güzel işlere imza atacaklar” şeklinde konuştu.